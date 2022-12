Cetraro, ospedale-pattumiera e macchinari inutilizzati

Grossi vetri, provenienti probabilmente da finestre dismesse, tubi metallici, materiale elettrico, grossi cartoni, bidoni in plastica, scatoloni vuoti o contenenti addirittura vecchi documenti e altri rifiuti di vario genere abbandonati in modo indiscriminato in uno dei padiglioni attualmente inutilizzati dell’ospedale “Gino Iannelli”. Una vera e propria micro-discarica abusiva, che fa bella mostra di sé nei pressi di quella che un tempo era la vecchia lavanderia del nosocomio cetrarese, documentata ieri, con tanto di eloquenti foto, da alcuni utenti.

Il tutto a dimostrazione di una situazione di incuria e abbandono che poco si addice a una struttura sanitaria. Ma sono, purtroppo, anni che sia in alcune zone dello stesso nosocomio che in alcune aree esterne vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo. Una situazione diventata intollerabile, che richiede un intervento urgente e immediato da parte delle istituzioni competenti.

