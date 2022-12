Paura sulla Provinciale 156 cosentina, frana la strada che porta in Basilicata

Frana la strada provinciale 156 che da Oriolo, versante Calabria, porta in direzione della confinante Lucania. Le piogge degli ultimi giorni hanno creato non pochi problemi al tracciato viario che a monte collega le due distinte regioni. Creando seri pericoli e problemi al traffico, peraltro assai consistente, fatto di lavoratori e studenti che quotidianamente si spostano dalla Calabria alla Basilicata e viceversa per motivi di lavoro o di studio.

"Ancora una volta si è reso necessario un nuovo intervento sulla provinciale di collegamento con la Basilicata a causa di ulteriori smottamenti dovuti alle ultime condizioni climatiche avverse". Così il sindaco oriolese Simona Colotta. Che ha subito informato l'Ente provinciale. "Occorre come sempre ringraziare la Provincia, nella persona del presidente Rosaria Succurro, per l'attenzione che riserva al nostro territorio, agli ingegner Gianluca Morrone e Roberto Barbieri per la loro disponibilità e professionalità". L'Ente cosentino di piazza XV Marzo, infatti ha risposto subito presente alle richieste, legittime, provenienti dal Comune jonico, prevedendo a mandare sul posto uomini e mezzi che hanno subito sistemato la vasta area, mettendola in sicurezza e garantendo il regolare ripristino del traffico veicolare. Dal Municipio hanno colto l'occasione per ringraziare anche il consigliere regionale Katya Gentile "per la sua presenza e la vicinanza dimostrata verso le nostre problematiche e le nostre popolazioni".

