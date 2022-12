Unical, previsti investimenti e 100 nuove assunzioni

L’Unical guarda al futuro con ottimismo. E investe sulle residenze, gli impianti sportivi e le infrastrutture tecnologiche annunciando maggiori servizi a supporto degli studenti.

Il consiglio di amministrazione dell’ateneo ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione per il 2023 che prevede mirate misure. Il voto unanime ha registrato il consenso non scontato della componente studentesca che ha apprezzato gli interventi a favore degli iscritti alla sede accademica di Arcavacata. Ma approfondiamo. Il bilancio per il prossimo anno contribuisce a raggiungere gli obiettivi fissati dalla governance nel proprio Piano strategico. Al riguardo, si segnala l’intervento a contrasto della migrazione studentesca e degli abbandoni, con lo stanziamento di 2,8 milioni di euro per attività di tutorato, nel triennio 2023/2025, di cui 1 milione 400mila euro circa per il 2023.

A supporto della ricerca, viene rimpinguato lo stanziamento annuo per riviste on-line ed accesso a banche dati: si passa dai 2 milioni del 2022 ai 2,3 milioni del prossimo anno. Per migliorare, inoltre, l’attrattività internazionale dell’ateneo e favorire la mobilità in uscita sono disponibili nel triennio più di 4 milioni di euro. Ma a quanto ammontano le spese previste? Gli investimenti complessivi previsti ammontano a 70 milioni di euro.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata