Acri piange la morte della giovane Elena. Deceduta dopo aver dato alla luce un bimbo

Una comunità distrutta. Acri non si dà pace per la morte della giovane madre, la ventisettenne Elena Fiore, morta all'Annunziata di Cosenza dopo aver dato alla luce un bimbo. Era in coma da due giorni (emorragia cerebrale) e nelle ultime ore le sue condizioni sono diventate gravissime fino al decesso. "Sgomento e tristezza per la scomparsa della giovane Elena.

A nome mio e dell’Amministrazione giungano le più sentite condoglianze ai familiari", ha commentato il sindaco acrese Pino Capalbo. Anche la dirigente scolastica Franca Tortorella e l'intera comunità scolastica dell'Ipsia-Iti Acri si sono unite al dolore della famiglia per la perdita della giovanissima mamma Elena Fiore

