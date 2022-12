Acquappesa, Statale 18 chiusa al traffico per una frana

Un nuovo fenomeno franoso registrato in queste ore impone la chiusura di un tratto della strada statale 18 che attraversa il territorio di Acquappesa. Il cedimento è avvenuto nei pressi dello stesso punto di alcuni giorni fa.

Il Comune ha effettuando una serie di sopralluoghi con i responsabili di Anas, con le Forze dell’Ordine e i tecnici per predisporre i percorsi alternativi come quelli già allestiti nei giorni passati.

La chiusura, che interessa entrambe i sensi di marcia, si è resa necessaria per garantire la sicurezza della circolazione stradale nelle more del completamento degli interventi urgenti di mitigazione del rischio già avviati da Anas, che proseguono regolarmente.

Le autovetture e i veicoli leggeri sono deviati sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto, mentre i mezzi pesanti sono indirizzati verso A2, SS283 e SS107. Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine.

