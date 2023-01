Acquappesa, riaperta al traffico la Statale 18 ma con senso unico alternato

Completata la prima fase di intervento, Anas - d'intesa con Comune e Regione - ha riaperto al traffico la SS 18 “Tirrena Inferiore” ad Acquappesa, in provincia di Cosenza. Sul tratto è istituito il senso unico alternato regolato da semaforo, correlato alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del rischio che una volta conclusi consentiranno la fruizione in sicurezza della strada statale.

La strada statale 18 “Tirrena Inferiore” era stata temporaneamente chiusa al traffico in via precauzionale al km 300,400 in località Acquappesa, in provincia di Cosenza, a causa dell’evoluzione del fenomeno di smottamento che ha interessato il costone roccioso. La chiusura, che ha interessato entrambi i sensi di marcia, si era resa necessaria per garantire la sicurezza della circolazione stradale nelle more del completamento degli interventi urgenti di mitigazione del rischio già avviati da Anas, che sono proseguiti regolarmente. Le autovetture e i veicoli leggeri sono stati deviati sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto, mentre i mezzi pesanti sono stati indirizzati verso A2, SS283 e SS107.

