Cosenza, Caruso invita a sobrietà e responsabilità: “Festeggiamo l’arrivo del nuovo anno con il buon senso”

“Cosenza si appresta a vivere la fine del 2022 ed a dare il benvenuto al 2023 con il concertone di fine anno, in linea con la sua tradizione. Viviamo insieme questo momento di festa con responsabilità e rispetto verso se stessi e verso gli altri, soprattutto anziani e bambini”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso che chiede ai cosentini ed agli ospiti che arriveranno dai Comuni limitrofi per festeggiare il nuovo anno in Piazza dei Bruzi, di usare il buon senso e di non abusare di bevande alcoliche

“Grazie ad una serie di sinergie, prima fra tutte quelle con la Regione Calabria - prosegue il Primo Cittadino di Cosenza – seppur con tempi ristretti e contingentati, siamo riusciti a garantire il concerto di fine anno che abbiamo affidato ad un grande artista italiano di fama internazionale: Mario Biondi. E’ un momento di festa, e come tale deve essere vissuto. Pertanto invito tutti ad usare il buon senso e la moderazione per evitare che si registrino incidenti e che questa circostanza di allegria si tramuti in altro. E’ importante partecipare, dunque, con uno spirito di condivisione e di partecipazione, consapevoli che si può trascorrere una bellissima serata con serenità e divertimento anche senza usare sostanze alteranti ed eccedere con l’uso di alcolici, che invece, mi auguro che evitino del tutto i giovanissimi, per come, peraltro, la legge vieta loro”.

“E’ un appello sentito ed accorato – conclude il sindaco Franz Caruso - che rivolgo a tutti i miei concittadini da Sindaco, ma anche da padre e da uomo che rispetta sempre ed in ogni momento il prossimo. Festeggiamo insieme l’arrivo del nuovo anno come momento di superamento di una fase difficile che ha visto caratterizzare in negativo l’anno che sta andando via, lasciando spazio alla gioia ed alla speranza”.

Le informazioni per l'accesso del pubblico al concerto di Mario Biondi L'Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Franz Caruso, ha predisposto, d'intesa con le autorità di Pubblica Sicurezza, una serie di misure volte a rendere più agevole, più ordinato e più sicuro l'accesso all'area dove si svolgerà domani, sabato 31 dicembre, il concerto di Mario Biondi per salutare l'arrivo del 2023. Si potrà accedere all'evento, a partire dalle ore 22,00, attraverso l'unico accesso di Corso Mazzini, all'intersezione con viale Trieste. L'Amministrazione comunale ha, inoltre, previsto un altro accesso riservato esclusivamente alle persone con disabilità, con un accompagnatore al seguito, che potranno raggiungere l'area del concerto attraverso l'apposito varco di Piazza Eugenio Cenisio. Le automobili con a bordo le persone con disabilità potranno essere parcheggiate nello spazio situato nelle immediate vicinanze della Chiesa di San Nicola, nell'apposita area parcheggio loro riservata, fino ad esaurimento posti. Per tutti gli altri partecipanti all'evento, l'Amministrazione comunale consiglia di parcheggiare le auto nell'area compresa tra il Ponte di Calatrava e il Ponte Europa. Le vie di fuga saranno opportunamente segnalate con apposita cartellonistica. Al termine del concerto, il pubblico potrà defluire utilizzando le uscite di Corso Mazzini-Viale Trieste e Corso Umberto. Le uscite di emergenza sono situate su Corso Umberto (lato Bar Angelo Azzurro e Lato Caffè Renzelli).

