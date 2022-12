Cosenza, tre quartieri da rigenerare: via il disagio con 15 milioni

Via Popilia, via Saverio Albo e via degli Stadi sono quartieri popolari sprofondati nel disagio di una vertigine inquieta che segna ogni giorno fasci di destino e di anime. È lì, tra quei palazzi, che la vita resta sospesa in mezzo ai sospiri di tante famiglie che dignitosamente affrontano le difficoltà quotidiane e le diversità vissute come ansia di giustizia sociale.

Da Palazzo dei Bruzi, ieri, si è levato un sussulto proprio sui titoli di coda di questo complicato anno anno: in arrivo un finanziamento di 15 milioni di euro per la rigenerazione urbana dei tre quartieri. Denari che serviranno a rianimare l’impianto abitativo di edilizia residenziale pubblica costituito da case e spazi verdi. Il sindaco Franz Caruso è, naturalmente, soddisfatto: «Ogni impegno assunto è per me un debito da onorare. Avevo promesso che i quartieri disagiati e fino a ieri emarginati di Cosenza avrebbero assistito ad una loro rinascita e così sarà». Aiuti non scontati che sono stati ottenuti grazie al lavoro dell’assessorato all’Urbanistica guidato da Pina Incarnato. Si tratta di un consistente importo sul Pnrr “Misure urgenti relative al fondo complementare” per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica.

