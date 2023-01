Cosenza, Befana senz'acqua nella frazione di Donnici. Protestano i residenti

Improvviso blackout idrico stamattina a Cosenza in alcune contrade di Donnici. Siamo in una delle frazioni più popolose del capoluogo servite dal Merone dove l'acqua anche in periodi di siccità non è mai mancata. La situazione va avanti da mesi tra riparazioni di perdite e controlli sulla rete di alcune ditte esterne. Una amara Befana con decine di residenti pronti a eclatanti proteste.

L'acqua è sparita improvvisamente lasciando nello sconforto la popolazione. Del fatto sono stati informati sindaco e consiglieri comunali della zona

