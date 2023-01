Nuovo tentativo di furto nella chiesa di San Marco Evangelista di Cetraro Marina

Nuovo tentato furto - dopo quello perpetrato nella notte tra il 24 e il 25 dicembre scorsi - ai danni della chiesa di San Marco Evangelista della Marina, ubicata proprio di fronte alla principale, e omonima, piazza. Ed è stato ancora una volta il giovane parroco, don Loris Sbarra, ad accorgersi di quanto avvenuto probabilmente nelle prime ore notturne.

Quando ieri mattina si è, infatti, recato in chiesa per celebrare la Santa Messa delle 8,00, il sacerdote si è trovato nuovamente di fronte alla stessa scena dei giorni scorsi, riscontrando chiari segni di effrazione: i vetri della porta della sagrestia in frantumi (tra l’altro, la stessa porta era appena stata rimessa a nuovo, dopo i danni subiti nella notte di Natale) e tracce di sangue per terra, sulla porta e sul muro, segno che l’aspirante ladro si sarebbe ferito durante la sua vile azione, pur non riuscendo a entrare, grazie ad alcune precauzioni prese proprio per evitare nuovi furti.

Chi si è macchiato di questo ennesimo tentativo di furto ai danni dell’edificio sacro sarebbe, dunque, ferito e per i Carabinieri della locale stazione - intervenuti subito sul posto, guidati dal comandante Pietro Pecoraro - non dovrebbe essere difficile individuarlo in tempi brevi, avendo immediatamente avviato le indagini in merito.

