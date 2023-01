Castrovillari, in salvo donna intossicata dall'incendio di casa

Intervento salva vita, la scorsa notte, in Via dell'Industria. I vigili del fuoco, ma anche gli agenti della Polizia di Stato e i militari dell'Arma sono giunti immediatamente sul posto, intorno a mezzanotte, per portare il soccorso ad una donna rimasta intossicata da un incendio propagatosi all'interno del suo appartamento. Si tratta di una mansarda. L'immediato soccorso, anche da parte dei sanitari del 118, ha permesso di mettere in salvo la donna, quindi effettuare mettere in salvo tutto l'immobile e gli appartamenti vicini. Sono seguite le operazioni di bonifica necessarie per definire tutte le problematiche statiche generate dal fuoco ai vani dell'immobile. Le cause dell'incendio restano in fase di accertamento da parte dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Castrovillari. Proprio i pompieri hanno operato per comprendere i meccanismi di innesco di un che, grazie anche all'allarme lanciato immediatamente da una vicina di casa, non ha prodotto danni ben più gravi all'immobile, ma anche alle famiglie che abitano la palazzina. La donna è stata presa in carico dai sanitari del 118.

