Ztl, blackout elettrico e pannelli fuori uso: disagi multipli a Cosenza

Forse un fulmine durante i forti temporali che si sono abbattuti in città dello scorso fine settimane. Forse un problema di natura tecnica. Fatto sta che da alcuni giorni sono spenti i dispositivi luminosi posti all’ingresso delle Ztl di via Conforti (già via Isonzo) e quelli delle traverse di via 24 Maggio. Evidentemente tutti i congegni elettronici viaggiano su una stessa linea che attualmente è in tilt.

Molte le telefonate di automobilisti (disorientati) alla Polizia municipale per chiedere informazioni. La risposta? «Manca la corrente ma i tecnici stanno lavorando per risolvere il problema».

Nel frattempo qualcuno giunto all’imbocco delle Ztl rallenta un attimo e passa lo stesso contando sul fatto che non c’è alcuna segnalazione. Altri, invece, la maggior parte, che hanno ben noti gli orari in cui i varchi sono chiusi o aperti, si regolano di conseguenza evitando di oltrepassare le telecamere dalle 18 in poi (via Conforti), mentre le traverse sono sempre off limits.

A dicembre scorso il Comando della Polizia municipale aveva prorogato fino al 31 dicembre di quest’anno l’ordinanza di funzionamento dei varchi elettronici di controllo Ztl di via Piave e via Conforti (ex via Isonzo).

I divieti di transito in entrambi i casi vanno dalle ore 18 alle due di notte, dal lunedì al venerdì e dalle 18 di ogni sabato alle due del lunedì successivo nonché per la durata delle 24 ore nei giorni festivi infrasettimanali.

