Cariati, a lezione sui temi della legalità e della giustizia

Carabinieri in cattedra, insieme ai docenti e ad un testimone di giustizia per una lezione sulla legalità nell’Istituto di istruzione superiore. Sono stati molteplici i temi che hanno caratterizzato i vari interventi che si sono succeduti, nel corso della manifestazione che si è tenuta, nei giorni scorsi, nell’aula magna dell’IIS di Cariati (sede ITI).

“Insieme per la Legalità” è il titolo dato all’incontro dibattito, ideato dalla Funzione Strumentale prof.ssa Alessandra Curcio, docente di Storia e Filosofia.

Ha partecipato, in maniera straordinaria la dott.ssa Valeria Grasso, la quale impossibilitata ad essere presente per ragioni di sicurezza, ha dialogato con i presenti attraverso un collegamento online. La Dott.ssa Grasso è testimone di giustizia e da sempre in prima fila nelle azioni di contrasto alla criminalità organizzata e in difesa della Legalità. Già nominata Responsabile del Dipartimento Antiracket della Regione Sicilia attualmente lavora al Ministero della Sanità. È, inoltre, impegnata con un progetto al Viminale inerente i beni confiscati alla Mafia e divenuti ora sede per disabili e disagiati. Toccante e forte è stata la sua testimonianza che ha colpito profondamente tutti i presenti. Tanti gli spunti di riflessione, su temi come: Giustizia, Libertà e Legalità. Il ritorno all’IIS di Cariati del Tenente Colonnello Dario Pini, Comandante del Reparto dei Carabinieri di Cosenza, ha impreziosito l’Incontro con la sua indiscussa capacità di relazionarsi con gli studenti ed affrontando con loro il tema dell’associazione a delinquere di tipo mafioso ed i dettami dell'art. 416 bis del codice penale. Altrettanto efficace è stata la presenza e l’intervento del Maggiore Marco Filippi, Comandante del Reparto dei Carabinieri di Corigliano-Rossano, il quale ha interagito con gli studenti, spiegando i vari reati fine, strutturanti il reato associativo, ed in particolare l’usura e le estorsioni.

