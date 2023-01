Cosenza, oggi la Santa Messa di saluto per Mons. Piemontese

Monsignor Giuseppe Piemontese oggi pomeriggio nel corso della solenne messa alle 17 saluterà la città. Dopo quasi 5 mesi dalla morte dell'amato pastore Francesco Nolè la Diocesi di Cosenza-Bisignano torna ad essere retta dal vescovo ordinario, mons. Giovanni Checchinato, finora vescovo di San Severo, che inizierà il ministero pastorale il prossimo 4 febbraio. «Oggi pomeriggio celebreremo l’Eucarestia di ringraziamento per salutare il nostro Amministratore apostolico, S. E. Rev.ma monsignor Giuseppe Piemontese, che ci ha accompagnati in questi mesi con zelo e passione pastorale. Gli siamo grati perché si è messo al lavoro rispondendo alla chiamata del Santo Padre e della Chiesa e non si è assolutamente risparmiato», spiega il vicario generale monsignor Gianni Citrigno invitando tutti i parroci della città a sospendere le sante messe pomeridiane «per vivere bene questo momento di comunione».

«Come già in altra occasione ho avuto modo di dire, l’avvicendamento del pastore della chiesa non può essere considerato un fatto dovuto, burocratico o routinario. Ci troviamo ad essere testimoni di un evento che va accolto con fede e letto nell’ottica di Dio», ha scritto mons. Piemontese, in una sua recente lettera. «Vogliamo e intendiamo accogliere il vescovo Giovanni con affetto, come padre e fratello che radunerà questo popolo, plasmandolo come famiglia di Dio e lo guiderà al Signore. E noi, come popolo, che ha proseguito il cammino sinodale, entreremo in comunione con lui e compiremo le opere del Signore», ha aggiunto

