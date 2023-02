Cassano, masso pericolante sulla Provinciale 164: slitta la riapertura

Masso pericolante: altro rischio che incombe sulle carreggiate che ritarderà, quasi sicuramente, la riapertura della Provinciale Cassano-Civita.

La segnalazione della grossa pietra che potrebbe cadere sulla strada è arrivata nel fine settimana da un utente che ha pubblicato la foto sui canali social ma, da buon cittadino, ha segnalato a chi di competenza la situazione affinché si prendano le dovute precauzioni. C’è attenzione per la “Sp 164”, arteria chiusa al traffico ormai da più di un decennio (ufficialmente chiusa al traffico dal 2012 per alcuni smottamenti di poco conto, ma che da sempre è transitabile data la presenza di fondi agricoli presenti in zona) e che i cittadini vorrebbero venisse riaperta al più presto.

