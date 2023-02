Porto di Paola, finisce l’era della Marina di S. Francesco

Sono state avviate dal Comune le procedure per la dismissione della società Marina di San Francesco di Paola. Un atto propedeutico per avviare poi il cosiddetto project financing. E naturalmente per poi giungere al bando per l’affidamento a un nuovo soggetto dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura. Il Comune volta pagina. L’attuale società difatti avrebbe manifestato di non avere i capitali necessari per il Porto turistico. Servirebbero 31 milioni di euro che si dovrebbero quindi aggiungere ai 20 di finanziamento pubblico che in ogni caso il Comune non ha ancora ricevuto.

Resta da capire se la Marina di San Francesco dovrà essere liquidata per la progettazione. La stessa ha preso il posto della Porto dei Normanni Spa. L’iter è stato molto lungo ed ha cavalcato il vecchio e nuovo secolo. In totale circa 24 anni senza ancora un risultato concreto. Forse oggi sarà la volta buona a patto però che si riesca a dare concretezza alle progettualità.

