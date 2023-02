Castrovillari, il tribunale resta aperto per le udienze urgenti

«Il rinvio delle udienze penali deve avvenire alla presenza dei difensori degli imputati e delle parti civili o di un loro sostituto designato con l'auspicata collaborazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati». Il presidente del Tribunale, dott. Massimo Lento, infatti, ha effettuato una nuova integrazione al provvedimento di sospensione delle udienze penali. Nell'integrazione si aggiunge che: «Il giudice monocratico o collegiale di ogni settore, proceda all'audizione di testimoni che provengano da fuori circondario, qualora si rendesse difficile la riconvocazione in termini brevi». L'iniziativa di sospensione delle udienze sino a sabato 18 - ma non di chiusura del Palazzo di Giustizia, la cui funzionalità è giornalmente assicurata dai funzionari del Ministero della Giustizia, dai magistrati, dagli avvocati e dagli organismi della cancelleria generale - è stata resa necessaria per via delle rigide condizioni climatiche rilevate nel Palazzo di Giustizia a seguito del mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento.

