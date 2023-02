Avvocati Cosenza, Gallucci-De Luca pareggio. Decisivo il voto della Nucci PREFERENZE

L’avvocato Ornella Nucci sarà l’ago della bilancia nella formazione della maggioranza del Consiglio dell’Ordine forense. Toccherà all’unica donna, nella storia dell’avvocatura bruzia, candidata alla presidenza a decidere chi guiderà nei prossimi tre anni l’organismo professionale degli avvocati bruzi.

Già dal pomeriggio di oggi s’erano avute delle avvisaglie che dalle urne non sarebbe uscita una maggioranza definita. Cadute le speranze d’un buon risultato (comunque conseguito, visti i presupposti) per l’avvocato Nucci, la partita se la sono giocata, scheda su scheda, l’uscente Gallucci (comunque il più votato) e De Luca. Lo spoglio delle schede, terminato ieri sera dopo le 21.30, ha fatto registrare, quindi, un’assoluta parità tra la lista dell’avvocato Vittorio Gallucci e quella dell’avvocato Claudio De Luca.

Entrambi portano in dote all’interno dell’organismo professionale dieci consiglieri.

Le preferenze

Vittorio Gallucci 1.175, Lucio Chimento 696, Doroty De Cicco 571, Anna Rita De Franco 866, Rodolfo Folliero 876, Angela Rita Forte 736, Emilio Greco 691, Franco Locco 973, Ferruccio Mariani 480, Marco Migaldi 581, Federico Montalto 739, Gabriella Reda 647, Tommaso Simari 593, Martina Vetere 703,

Ornella Nucci 690, Antonello Bisceglia 476, Sergio Campanella 408, Giuseppina Carricato 310, Angela De Marco 207, Amelia Ferrari 314, Marco Fiertler 286, Annamaria Gaccione 248, Davide Garritano 202, Vittorio Lombardi 102, Pasquale Marzocchi 301, Eugenio Naccarato 410, Stefania Torano 272, Aurelia Zicaro, 369.

Claudio De Luca 913, Ester Bernardo 750, Pierluca Bonofiglio 658, Andrea Borsani 803, Livio Calabrò 506, Rita De Aloe 552, Gianluca Filice 627, Rosa Ippolito 611, Ugo Ledonne 572, Giovanna Loria 681, Maura Monteforte 714, Walter Perrotta 554, Angelo Pugliese 603, Enrico Tenuta 795, Nicola Mondelli 98.

