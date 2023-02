Corigliano Rossano, droga nel circolo ricreativo: arrestato un ventitreenne

Respinto alla frontiera un cittadino di nazionalità albanese, mentre un uomo è stato arrestato perché trovato in possesso di sostanza stupefacente in un circolo ricreativo cittadino. Sono questi i principali interventi condotti dagli uomini del commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano Rossano, diretto dal vice questore Giuseppe Zanfini, in questa settimana appena conclusa. Nello specifico, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, gli agenti di polizia hanno effettuato un controllo all'interno di un circolo ricreativo di Corigliano dove un uomo di 23 anni è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo marijuana.

