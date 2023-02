Autolinee Cosenza, s'intensificano i controlli: nuovi impianti di videosorveglianza

Un'azione di controllo senza soste. L'ha voluta il questore di Cosenza, Michele Maria Spina, nella zona delle Autolinee spesso teatro di scorribande criminali. La Polizia ha denunciato tre persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti durante l'ennesimo blitz compiuto oggi nella frequentatissima zona del capoluogo bruzio. Gli agenti hanno pure sequestrato 100 grammi di droga. Nei giorni scorsi c'era stato un vertice in prefettura, presieduto dal Prefetto Vittoria Ciaramella, durante il quale è stato chiesto alla società delle Ferrovie che risulta gestire le Autolinee l'adozione di una serie di provvedimenti per assicurare una maggiore sicurezza. In particolare è stata concordata l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza e il ricovero dei bus fermi in una struttura apposita. Nei prossimi giorni un funzionario della Questura e un dirigente della società ferroviaria compiranno un sopralluogo per predisporre i richiesti interventi.

