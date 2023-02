Tragedia a Marano Marchestato, 33enne trovato senza vita nella sua abitazione

Tragedia a Marano Marchesato. Un giovane Sante Chiappetta di 33 anni è stato trovato morto nella sua abitazione nella tarda serata di ieri. Da quanto si è appreso il giovane stava per trascorrere una serata con gli amici. Quest’ultimi si erano allontanati per andare a prendere dell'acqua e quando sono rientrati lo hanno ritrovato a terra senza vita. Sulla morte del giovane sono state avviate indagini dei carabinieri guidati dal maggiore Antonio Quarta per accertare le cause del decesso. Sgomento e dolore nel Cosentino per la morte del giovane.

