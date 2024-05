Tragedia sfiorata sulla provinciale tra Cosenza e S. Pietro in Guarano: furgone finisce in un torrente. Feriti lievi

L’impatto è stato violento, ma, per fortuna, non ci sono state gravi conseguenze per i conducenti e gli occupanti dei due automezzi entrati in collisione. Stamattina, un'auto Volkswagen e un furgone Iveco si sono scontrati, per cause ancora in corso di accertamento, lungo la strada provinciale che attraversa la contrada Padula, tra San Pietro in Guarano e Cosenza. A seguito del contraccolpo, il furgone, sbandando, è finito nella scarpata sottostante, fermandosi sulle rive di un corso d’acqua. Sono seguite immediate segnalazioni.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri della locale stazione, unitamente ai loro colleghi della vicina compagnia dell’Arma di Rende, per gestire la situazione. I conducenti e gli occupanti dei due automezzi sono stati avviati presso l’ospedale civile dell’”Annunziata” di Cosenza, dove i sanitari del Pronto soccorso hanno riscontrato loro solo lievi contusioni. Il traffico lungo l’arteria è stato temporaneamente interrotto per consentire gli interventi del caso. Si è reso necessario l’intervento di una squadra specializzata, che, utilizzando una gru, ha provveduto al recupero del furgone, disimpegnando l’operazione senza particolari intoppi, nonostante la complessità dell’intervento causata dalla posizione del veicolo. Subito dopo, nella tarda mattinata, la situazione è tornata nella normalità.