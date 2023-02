Camion incendiato a San Lucido, dura presa di posizione di De Tommaso

Proseguono le indagini sull’incendio di un camion appartenente a una ditta che sta facendo lavori dell’alta tensione a San Lucido. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Cosimo De Tommaso, ha deciso di prendere una posizione molto dura in particolare perché, quello accaduto nella notte di sabato, non è l’unico episodio del genere che si è verificato negli ultimi mesi e per i quali il sindaco De Tommaso aveva già provveduto ad attivarsi.

L’amministrazione comunale rende noto, infatti, come ben cinque atti incendiari nell’arco di quasi 18 mesi hanno colpito escavatori e camion di alcune ditte e persino due antenne Vodafone. Episodi che adesso rischiano di innescare «un’escalation di illegalità non tollerabile, specie per una piccola cittadina costiera che fa dell’accoglienza e dell’ospitalità i suoi capisaldi».

«Si tratta di vili atti dinnanzi ai quali non si può far finta di nulla - ha ribadito il primo cittadino di San Lucido - e le istituzioni non possono tacere in casi del genere, anzi ancor di più è indispensabile tenere alta l’attenzione delle autorità e delle forze dell’ordine per il deciso contrasto a ogni forma di attività criminosa e violenta e di illegalità. Non arretreremo di un millimetro - ha rassicurato De Tommaso - e non lasceremo mai alcuno spazio a possibili infiltrazioni di forme malavitose all’interno del nostro tessuto sociale, economico, produttivo e men che mai culturale. Simili atti d’intollerabile viltà feriscono al cuore l’intera cittadinanza, estranea a gesti ignobili di tale genere».

