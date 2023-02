Rogliano, un dossier di Altomare sull’ospedale “S. Barbara”

È stata rinviata al prossimo 2 marzo la visita del subcommissario regionale alla Sanità, Ernesto Esposito, del commissario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, Vitaliano De Salazar, e del commissario dell’Asp di Cosenza, Antonio Graziano, all’ospedale “Santa Barbara” e alla struttura locale dell’Asp. L’appuntamento, previsto per la mattinata di ieri e scaturito da una iniziativa del comitato civico “Cosenza sud” e dei sindaci del comprensorio, è slittato per un improvviso, prioritario impegno di uno dei commissari.

Il primo cittadino di Rogliano, Giovanni Altomare, che ha dato notizia del rinvio, ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento, «che - come ha affermato - è sperabile possa finalmente segnare prospettive di rilancio per le strutture sanitarie al servizio delle comunità del Savuto». Il sindaco ha fatto presente come sia irrinunciabile «un collegamento sinergico tra le Aziende sanitarie e le amministrazioni comunali per soddisfare le legittime aspettative delle popolazioni, specie di quelle presilane che gravitano in zone disagiate. Sull’odissea del “Santa Barbara”, Altomare ha annunciato la pubblicazione di un documentatissimo dossier.

© Riproduzione riservata