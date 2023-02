Evasione e tentata rapina, arresti e denunce all'Autostazione di Cosenza

Autostazione presidiata dalle forze dell’ordine. Si è svolta, nel pomeriggio di ieri, un’attività di controllo della zona delle Autolinee condotta dai carabinieri della Compagnia di Cosenza, coordinati dal tenente Luigi Bazzurri. Si è trattato di un servizio straordinario di iniziativa dei carabinieri in linea con quanto disposto dal Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso dell’attività di controllo, i carabinieri hanno arrestato un cittadino straniero per tentata rapina ai danni di un suo connazionale. Immediatamente sono intervenuti i militari che erano sul posto. Qualche ora prima era stato, invece, denunciato un cittadino per evasione dagli arresti domiciliari. I carabinieri, impegnati a presidiare la zona dell’Autostazione, hanno fermato per controlli un cittadino straniero e dagli accertamenti i carabinieri hanno scoperto che era evaso da un centro di accoglienza di Aiello Calabro. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione dal territorio italiano.

© Riproduzione riservata