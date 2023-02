Paola, violenza su una minore: a giudizio un 39enne

Una 17enne chiede aiuto a un 39enne per riparare la bicicletta: l’uomo invece di soccorrerla cerca di violentarla. Con l’accusa di tentata violenza sessuale su minore l’uomo è stato rinviato a giudizio dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola nei giorni scorsi. L’accusa è rappresentata dalla Procura di Paola, coordinata da Pierpaolo Bruni, mentre l’imputato è difeso dall’avvocato Sabrina Rondinelli.

Secondo la ricostruzione e le denunce della ragazza, oggi 20enne, i fatti sono accaduti nel 2020. La ragazzina secondo le accuse si trovava per strada nei pressi del centro cittadino quando ha chiesto aiuto all’uomo - un operaio di Paola - per cercare di riparare il mezzo. Ma il 39enne invece di interessarsi della bicicletta avrebbe cercato l’approccio sessuale con la ragazza cercando di violentarla. Il processo si terrà davanti al giudice del Tribunale di Paola il prossimo 22 giugno. Le accuse in ogni caso dovranno essere tutte dimostrate in aula davanti al giudice.

