Praia, ordigno fatto esplodere all’ingresso di una pizzeria

Una escalation di attentati. L’Alto Tirreno cosentino è ancora sotto attacco. Nella notte tra mercoledì e giovedì un ordigno ha danneggiato l’ingresso di una nota attività commerciale in piazza Italia, in pieno centro a Praia a Mare. L’esplosione – come dimostra la foto (fonte: Infopinone.it) - ha interessato l’ingresso della rosticceria e anche parte degli arredi presenti all’interno del locale. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini. L’episodio ha agitato il sonno dei cittadini della costa tirrenica che, nelle ultime settimane, sono preoccupati per quanto sta accadendo. Sparatorie, intimidazioni, auto incendiate sono solo gli ultimi episodi di un elenco che si allunga giorno dopo giorno.

Lunedì scorso è morto in ospedale il 32enne ferito in un agguato avvenuto dieci giorni nel comune di Tortora, in una zona confinante con il territorio di Praia a Mare. Francesco Prisco stava rientrando a casa, dopo le tre di notte, quando è stato raggiunto da una scarica di pallettoni. “Iniziamo a essere preoccupati – ha detto il sindaco Antonino De Lorenzo ­-. Siamo in contatto con le forze dell’ordine e sappiamo che stanno lavorando. A loro abbiamo espresso la nostra massima disponibilità e collaborazione. L’amministrazione comunale, da poco, ha messo in funzione un sistema di videosorveglianza che mappa le targhe in entrata e in uscita da Praia a Mare.

