Rossano, è senza lavoro e gli negano pure il Reddito di cittadinanza

Sola senza risorse, rimasta senza nessun familiare, con la burocrazia che le nega anche il reddito di cittadinanza. Ad aiutarla solo la Caritas. È una storia di una donna di Rossano F. L., 45 anni, per la quale Sandro Scalercio del coordinamento “Progetto meridiano” chiede un intervento da parte delle istituzioni che dianzi a questa grave situazione di indigenza appaiono lontani. «Lo Stato non è affatto vicino alle persone bisognose, lo è quando sei ricco e hai soldi in banca, ma quando non hai niente non ti cercano nemmeno per lavorare, allo Stato servi ricco non povero. Da troppo tempo è così. Io invece penso che bisogna aiutare tutti. Nessuno deve rimanere indietro, Soprattutto per chi passa un momento difficile e lì che lo stato e le Istituzioni devono esserci». Queste le parola della signora che aggiunge continuando il suo sfogo: «Ognuno e utile e intelligente ed è in grado di dare il suo contributo per fare grande un Paese se gli viene data l’opportunità, di essere messo in grado di collaborare alla crescita della Comunità perché ogni essere umano per la sua unicità ha delle potenzialità».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata