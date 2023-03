Praia a Mare, ordigno esploso in centro: le indagini vanno avanti

Proseguono le indagini sull’ordigno esploso nella notte tra martedì e mercoledì a Praia a Mare che ha danneggiato una rosticceria del centro. La deflagrazione nel cuore della notte ha agitato il sonno degli abitanti dell’Alto Tirreno cosentino preoccupati per l’escalation criminale che sta colpendo questo territorio negli utili tempi.

In tanti hanno espresso solidarietà al proprietario del locale, al sindaco di Praia e ai praiesi. Preoccupazione è stata espressa anche dal sindaco di Diamante Ernesto Magorno. A fine gennaio Magorno ha incontrato il prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella per chiedere maggiore presenza delle forze dell’ordine in particolare dopo l’incendio che ha distrutto tre bus della ditta Preite.

Anche il sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta, ha espresso la sua vicinanza al sindaco di Praia per quanto accaduto.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata