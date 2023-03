Sibari, è giallo sul rogo d’un Suv nel quartiere dei Laghi

È giallo sul rogo che giovedì pomeriggio ha distrutto completamente un suv Nissan parcheggiato in uno dei complessi dei Laghi di Sibari. La prima stranezza dipende dall’orario: solitamente gli incendi dolosi accadono in piena notte, sfruttando i favori del buio. Stavolta, invece, l’incendio si è verificato in pieno pomeriggio tra le 17 e le 18 quando ancora c’era luce. Tanto è vero che quando i militari della Compagnia dei Carabinieri di Cassano e i Vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza – dopo essere stati avvisati da alcuni residenti e passati – sono arrivati sul posto hanno potuto operare inizialmente senza l’aiuto delle luci artificiali. Dopo lo spegnimento del rogo, che ha ugualmente distrutto tutta la vettura, e la messa in sicurezza dei luoghi sono partite le indagini. Secondo quanto emerso dai primi rilievi effettuati dagli uomini guidati dal Capitano Michele Ornelli, il suv Nissan sarebbe di proprietà di un imprenditore di Cosenza ma in uso ad una parente.

