Nel Cosentino, accende il caminetto con l'alcool ma le fiamme la investono. Una 45enne in rianimazione

Attimi di panico e di apprensione, oggi, nel territorio di Montalto Uffugo per quanto accaduto a una quarantacinquenne, una professionista della sanità, rimasta gravemente ustionata. La donna, M.C., di nazionalità straniera, ma residente nel comune, ha riportato serie conseguenze sul 50% del corpo a causa di un incidente domestico. Da una prima sommaria ricostruzione si è appreso che, all’interno della propria abitazione, infatti, la malcapitata, pare fosse intenta ad accendere il caminetto con del liquido infiammabile, forse dell’alcool.

All’improvviso, però, sarebbe stata investita dalle fiamme. Frazioni di secondi che, tuttavia, per la violenta aggressione del fuoco sono bastati a provocare sul corpo della donna scottature profonde al viso, al collo, al torace e agli arti superiori.

La donna è stata dapprima stabilizzato sul posto e subito dopo è stato disposto il suo trasferimento d’urgenza all’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza. Quindi il trasferimento al Centro grandi ustionati di Bari. In Puglia, appena arrivata è stata ricoverata nel reparto di rianimazione a causa delle ustioni estese su più parti del corpo.

