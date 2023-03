Cosenza, negato il Durc all’Amaco: a rischio i crediti maturati

Un nuovo campanello d’allarme per l’Amaco. Preoccupazione viene espressa da Uil e Uil Trasporti in una nota firmata da Antonio Rota, Andrea Mazzuca e Paolo Cretella.

«Dopo i numerosi passi in avanti fatti dal nuovo amministratore unico, in un clima costruttivo che ha visto anche il nostro sindacato impegnato, con grande senso di responsabilità, nel concorrere al salvataggio della azienda che garantisce il trasporto pubblico locale della città bruzia, in queste ore - denunciano Uil e Uil Trasporti - abbiamo appreso del mancato rilascio del Durc (il documento unico di regolarità contributiva) da parte dell’Inps e dell’Inail di Cosenza. Dalle informazioni a nostra disposizione, risulta infatti, che dopo la richiesta del 16 febbraio scorso da parte di Amaco per il rilascio del Durc ad oggi lo stesso risulta ancora in lavorazione». Le motivazioni? Secondo quanto appreso dalla Uil «riguarderebbero un orientamento che impedirebbe, stante l’attuale situazione dell’azienda di trasporto il rilascio dell’attestazione».

A nulla sono valsi i tentativi dell’amministrazione di Amaco di dimostrare il contrasto di tale orientamento con specifiche norme di legge ed in particolare con la nuova disciplina del concordato preventivo per come dettata dal Codice della crisi di impresa, entrato in vigore il 15 luglio 2022, e che ha espressamente previsto, all’art. 88, la possibilità per il proponente il concordato di presentare una proposta di transazione fiscale e previdenziale e che la stessa non sia ostativa al rilascio del Durc anche in ipotesi di cram down.

