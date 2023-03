Ame Academy presente all’inaugurazione della Breast Unit all’ospedale di Cosenza

Ame Academy, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, ha presenziato all’inaugurazione della nuova Breast Unit all’interno del Polo Oncologico dell’Ospedale di Cosenza. I centri multidisciplinari di senologia rappresentano lo stato dell’arte nella cura e assistenza di chi affronta un tumore al seno. Una Breast Unit non è necessariamente un luogo fisico, bensì un percorso unitario e multidisciplinare, che va dal protocollo di indagini diagnostiche per la diagnosi precoce, agli approfondimenti diagnostici, alla riabilitazione post-operatoria, fisica e psicologica, ai controlli nel lungo periodo (follow-up), compresa la gestione del rischio ereditario. Il punto di forza di tale processo consiste nella presenza e nel supporto delle associazioni di volontariato e di servizi specifici in favore delle pazienti. La donna è seguita da un’équipe di specialisti di differente formazione, curata secondo i più avanzati standard europei e accompagnata durante l’intero percorso terapeutico.

Ame Academy ed il nosocomio bruzio collaborano già da alcuni anni nel portare avanti un progetto specifico dedicato all’oncologia estetica, estendendo il concetto di bellezza anche in situazioni non certo semplici. L'estetica oncologica nasce dall'esigenza di sostenere e aiutare le donne affette da tumore a prendersi cura della propria bellezza e immagine nonostante la malattia. La qualità della vita di un paziente con cancro, grazie a trattamenti estetici adeguati, migliora dimezzando lo stress emotivo. In tale contesto l’estetica oncologica è la disciplina che declina i trattamenti estetici riservati a chi affronta queste particolari cure ed allo stesso tempo si propone di informare e assistere le donne a prendersi cura del proprio corpo. L’obiettivo è migliorare sia il benessere fisico per lenire gli effetti collaterali causati dalle terapie, sia il benessere psichico aiutando a rilassare la mente e il corpo.

Nel corso della presentazione è stato messo in rilievo la validità del percorso formativo e assistenziale proposto da Ame Academy che coinvolge direttamente gli allievi, consentendo loro di acquisire alte competenze in un settore in cui, oltre alla specializzazione, occorre declinare grande disponibilità e indiscusse doti umane.

