Sibari, il canale degli Stombi chiude per un mese

Sarà interdetta fino al prossimo primo aprile la navigazione della foce del canale degli Stombi. La Capitaneria di Porto di Corigliano, con una propria ordinanza, la sesta del 2023 ed emanata in questi giorni, ha interdetto, dai primi di marzo e fino al prossimo primo aprile, la navigazione della foce del canale degli Stombi, l’unico accesso, via mare, per entrare e uscire dal complesso nautico dei Laghi di Sibari. L’ordinanza di interdizione è stata emessa su richiesta avanzata, con nota del 27 febbraio scorso, dal comune di Cassano per consentire «l’esecuzione delle operazioni di escavo e dragaggio di sentimenti marini e di ripascimento mediante l’ausilio di una draga galleggiante». L’esecuzione dei lavori sarà effettuata, in nome e per conto del comune di Cassano, su autorizzazione della regione Calabria, dall’associazione Laghi di Sibari mediante l’ausilio di una draga galleggiante denominata “Sybaris Cossa Enotria”, iscritta al numero 251 dei registri delle navi minori e galleggianti della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata