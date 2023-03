Carceri, Sappe: "Detenuto aggredisce sovrintendente a Paola"

"Un Sovrintendere di Polizia Penitenziaria è stato picchiato da un detenuto. Un gruppetto di detenuti, atteggiandosi con modi delinquenziali, pretendevano di far spostare di Sezione due detenuti di origine africana a loro non graditi e, prima aggredivano verbalmente con sputi i due africani, e successivamente, intervenuto il sovrintendente di Polizia penitenziaria per ripristinare l’ordine e garantire l’incolumità dei soggetti destinatari di atti di intolleranza, un detenuto lo aggrediva con schiaffi e imponendosi con fare mafioso". Lo denuncia Damiano Bellucci, segretario nazionale per la Calabria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

"Ma servono anche più tecnologia e più investimenti: la situazione resta allarmante, anche se gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria garantiscono ordine e sicurezza pur a fronte di condizioni di lavoro particolarmente stressanti e gravose. I decreti svuota-carceri, che più di qualcuno continua ad invocare ad ogni piè sospinto, da soli non servono: serve una riforma strutturale dell’esecuzione, serve il taser per potersi difendere dai detenuti violenti e la dotazione di body-cam" concludono.

