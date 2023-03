Terribile incidente a Roseto Capo Spulico, auto finisce contro Tir e guard rail: grave una giovane donna

Terribile incidente sulla vecchia statale 106, in un tratto non ancora ammodernato che corre lungo l'agglomerato urbano con una sola corsia per ogni senso di marcia. Siamo al km 397+800 di fronte al Gelso.

A scontrarsi per cause ancora al vaglio degli investigatori un tir dell'Azienda Cinicola e una Fiat 500 bianca vecchio modello. Ad avere la peggio l'autista dell'utilitaria di fabbricazione torinese, una ragazza straniera ma da tempo residente e domiciliata nella vicina Rocca Imperiale. La sua auto che ha impattato contro il grosso mezzo è finita poi contro il guard rail. Un botto tremendo che ha lasciato la giovane donna incastrata tra le lamiere contorte. Sono stati i Vigili del Fuoco con non poche difficoltà, a toglierla dell'automobile e affidarla ai sanitari dell'elisoccorso nel frattempo atterrato da Cosenza dove la donna è stata trasferita d'urgenza in codice rosso e dove tutt'ora si trova ricoverata in prognosi riservata. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 di Trebisacce, i Carabinieri della locale Stazione guidati dal luogotenente Marco Carafa e i colleghi di stanza alla Compagnia di Sibari, l'Anas ed i Vigili del Fuoco di Rossano, Castrovillari e Trebisacce. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire all'Aci di liberare la carreggiata.

© Riproduzione riservata