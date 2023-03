Savuto, lavori infiniti sull’A2: insidie per gli automobilisti

La segreteria regionale della Confail-Faisa segnala, ancora una volta, in una lettera inviata al prefetto di Cosenza e al presidente della Regione, «la grave situazione riguardante il tratto autostradale Cosenza-Piano Lago-Rogliano-Altilia, ridotto da tempo ad una corsia a causa di persistenti lavori di ampliamento e messa in sicurezza, una situazione questa che provoca gravi problemi alla viabilità e alla sicurezza della circolazione».

«Il tratto indicato - si legge nella nota emessa dalla organizzazione sindacale - purtroppo, sembrerebbe sprovvisto di corsia di emergenza e in caso di incidenti o rottura di veicoli o mezzi pesanti causerebbe molti disagi alla viabilità, con il verificarsi di lunghe code. Ormai quotidianamente - prosegue la Coinfail-Faisa - si stanno verificando rallentamenti e blocchi dovuti ad avarie di autoveicoli, autobus e mezzi pesanti e alcune volte anche incidenti. Proprio negli ultimi giorni, si è registrato un tragico incidente mortale, in cui ha perso la vita un automobilista. Siamo costernati di fronte a tutto questo, a chiedere il perché ci sia un grave immobilismo da parte degli organi di competenza. Ci domandiamo adesso chi sia il primo responsabile di tutto questo. Pertanto - conclude il sindacato - alla luce di quanto espresso, chiediamo agli organi competenti di mettere in sicurezza il tratto e liberare la viabilità di entrambe le corsie il più possibile».

