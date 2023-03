Cosenza, il Polifunzionale di Donnici porta ancora i segni del nubifragio

«A distanza di dieci giorni dal violento nubifragio che ha colpito la città di Cosenza, vi sono ancora zone che devono fare i conti con i danni provocati e per i quali, incomprensibilmente, l'amministrazione comunale non ha mosso un dito».

Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali d’opposizione Francesco Spadafora, Ivana Lucanto e Alfredo Dodaro. Una delle frazioni più colpite dalle piogge e dal vento che si sono abbattuti sulla città nei giorni scorsi, è stata proprio Donnici, dove l'auditorium Polifunzionale delle Vigne, intitolato alla memoria del giornalista Alessandro Bozzo, è stato fortemente danneggiato.

Porte d’ingresso rotte e rivestimenti esterni completamente in frantumi. «A tal riguardo non possiamo fare a meno – sottolineano ancora i tre consiglieri comunali – di denunciare che questa amministrazione comunale, a parte qualche pomposo spot sulla prontezza degli interventi, non solo non si è preoccupata di verificare l’entità del danno, segnalato anche dai cittadini sui canali social, quanto non si è nemmeno prodigata a mettere in sicurezza il sito dove i numerosi frammenti, potrebbero causare pericolo oltre che ferimento delle persone, in particolar modo bambini che frequentano giornalmente l’esterno della struttura».

