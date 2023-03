Ufficio Cup di Paola: esposto alla direzione sanitaria

Prenotazioni al Cup senza regole. Un esposto al direttore sanitario dell’ospedale di Paola, Antonio Figlino, è stato inviato dall’ex sindaco di Falconara Albanese, Ennio Abonante, che illustra la sua personale e singolare vicenda in nosocomio.

«Poco prima di mezzogiorno - racconta il legale - mi sono recato presso il Centro prenotazioni dell’ospedale di Paola. Allo sportello c’era solo un utente e non appena ha concluso l’operazione mi sono avvicinato ritenendo che fosse il mio turno. Ma un giovane con la barba, che indossava la divisa verde che solitamente viene utilizzata da medici e paramedici in sala operatoria mi ha riferito che era arrivato prima di me ed attendeva da tempo. Gli ho quindi chiesto se fosse in servizio e mi ha risposto in maniera affermativa, per cui gli ho fatto notare che in quel momento si sarebbe dovuto trovare sul suo posto di lavoro e che proprio a fianco degli sportelli era affissa una comunicazione datata 12 luglio 2022 del dottor Antonio Figlino, con la quale ribadiva, evidenziandolo, che il malcostume era già atavico, che il personale in servizio non poteva evadere pratiche presso lo sportello ticket».

