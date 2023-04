Cassano Ionio, i conti del Municipio sono in buona salute

Mentre è quasi pronto il nuovo bilancio di previsione arriva dai tecnici il via libera ai conti del quarto trimestre dello scorso anno. La relazione è arrivata in questi giorni dopo i classici controlli retroattivi sui movimenti contabili dell’Ente sibarita.

Il responsabile del servizio finanziario, Salvatore Celiberto, e il collegio dei revisori dei conti composto da Cesare Guccione, Santina Russo e Antonio Corsino, hanno certificato come, dalle verifiche effettuate sulla scorta dei dati rilevati dalle scritture contabili, ci sia in tutte le chiamate analizzate, il rispetto di un sostanziale equilibrio, come tra le entrate e le spese complessive, tra riscossioni e pagamenti, tra entrate ed ammortamento di debiti e il mantenimento degli equilibri dettati dal pareggio di bilancio.

Le casse e i conti sono in salute ma a preoccupare i tecnici è il difficile contesto finanziario causato dall'aumento esponenziale dell'inflazione e dalla situazione geopolitica, che richiede il massimo rigore e graduazione nell'erogazione della spesa, tenendo conto dei limiti e dei vincoli di bilancio ed evitando la formazione di debiti fuori bilancio.

In sostanza, pur non rilevandosi situazioni di particolare criticità, c’è un invito alla prudenza nella spesa. Basti pensare come l’aumento esponenziale del costo dell’energia elettrica nei mesi scorsi abbia portato ad un raddoppio della spesa per l’energia elettrica nel 2022 a causa del post-covid e, soprattutto, a seguito della crisi causata dal conflitto russo-ucraino.

