Cosenza, ecco l'anno scolastico che verrà: tutte le novità sul fronte dell'organico

Organico all’ordine del giorno. L’ufficio scolastico regionale ha convocato per giovedì mattina a Catanzaro i sindacati per discutere delle cattedre disponibili dal prossimo primo settembre per i docenti.

L’incontro farà chiarezza sui numeri dell’organico a livello regionale, ed emergerà anche una divisione relativa alle varie province in base a quanto richiesto nelle settimane passate dai vari Atp. Successivamente arriverà la strutturazione dei posti in base ai vari ordini e gradi e, per quanto riguarda le scuole Superiori, di primo e secondo grado, anche la l’organizzazione in base alle varie classi di concorso.

L’anno che verrà Si tratta d’un passaggio chiave per la programmazione dell’anno scolastico che verrà, dopo il report sui pensionamenti 2023 illustrato nei giorni scorsi a Palazzo Lecce dalla responsabile dell’Ufficio scolastico provinciale alle sigle sindacali cosentine. I posti lasciati liberi dai pensionamenti saranno utilizzati anzitutto per i trasferimenti (i docenti hanno presentato ormai da giorni le domande e aspettano l’esito per maggio) e in subordine, in base a quante ne autorizzerà il ministero, per le immissioni in ruolo che arriveranno in estate.

