Corigliano Rossano, perde il controllo della moto e finisce in un canalone. Grave un 18enne

Brutto incidente ieri pomeriggio a Rossano, dove un giovane centauro di 18 anni ha perso il controllo della moto che guidava finendo rovinosamente in un canalone di scolo. Le sue condizioni sono gravi ed è stato necessario il suo trasferimento in elisoccorso a Cosenza. Momenti concitati e di pura apprensione si sono susseguiti, nel mentre si avviava la macchina dei soccorsi. L’incidente è avvenuto a metà pomeriggio in contrada Ciminata alla periferia dell’area urbana di Rossano lungo la strada provinciale che si congiunge poi al vecchio tracciato della statale 106.

