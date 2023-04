Guardia, estorsioni a commercianti. Chiesta una perizia psichiatrica

Svolta nel processo sulle presunte estorsioni ai commercianti del Tirreno cosentino. Ieri doveva concludersi il procedimento a carico degli imputati Dario Esposito (47 anni di Paola ma residente ad Acquappesa); Gabriele Agostino (23 anni di Belvedere, residente a Guardia Piemontese); Alessandro Vavalà (51 anni residente a Montalto Uffugo ma domiciliato a Guardia); Ernesto Cosentino (69 anni di Cetraro, residente ad Acquappesa) e Luigi Splendore (63 anni di Cetraro). I cinque sono accusati di estorsione e tentata estorsione ai danni di un commerciante di Guardia Piemontese. Ieri dovevano essere fatte le richieste di pena e poi doveva essere emessa la condanna, ma il Tribunale ha dato incarico a un consulente per eseguire una perizia psichiatrica sulla capacità di stare in giudizio per Dario Esposito per valutare la sua capacità di intendere e di volere nel momento in cui sono stati commessi i reati contestati. Le indagini della Dda di Catanzaro, nel dicembre del 2020, portarono all’arresto dei cinque.

