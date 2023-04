Longobardi, 53enne ferito dal fratello al culmine di un’accesa lite

Una lite tra fratelli degenerata e conclusasi con un ferito. È accaduto nella tarda serata di mercoledì a Longobardi. G.P., 53 anni, è giunto nella notte tra mercoledì e giovedì all’ospedale di Paola con una ferita alla testa. L’uomo è stato prontamente soccorso ed è attualmente ricoverato in osservazione nell’ospedale della città del Santo in prognosi riservata. Ma, da quanto è emerso, il 53enne non sarebbe in pericolo di vita. A ferirlo sarebbe stato il fratello, R.P., di 62 anni.

Secondo una prima ricostruzione della vicenda, i due nella tarda serata di mercoledì avrebbero discusso in modo molto acceso probabilmente per motivi legati a questioni ereditarie.

La violenta discussione è avvenuta all’esterno della loro abitazione a Longobardi e sarebbe degenerata a tal punto sarebbe scattata l’aggressione con un oggetto contundente che ha provocato ferite alla testa del 53enne. G.P. è stato poi portato immediatamente in ospedale con una ferita da taglio alla nuca. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia di Paola, che hanno avviato le indagini informando il pm di turno. R.P. è stato denunciato per lesioni.

