A “Ecologia Oggi” l’appalto dei rifiuti: tris del patron del Cosenza Guarascio

Per la terza volta consecutiva Ecologia Oggi si aggiudica l’appalto dei servizi integrati di igiene urbana. La prima volta con sindaco Perugini, il bis durante la gestione Occhiuto, ora con la giunta Caruso. L’azienda guidata dall’imprenditore originario di Parenti, e presidente del Cosenza calcio, Eugenio Guarascio da oltre un decennio, gestirà il servizio anche per i prossimi cinque anni. La durata del contratto è di 60 mesi. Un affare di quasi 52 milioni di euro.

Ieri mattina l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e tecniche presentate dalle quattro aziende che avevano aderito al bando di gara europea pubblicato dal Settore Ambiente e Decoro Urbano di Palazzo dei Bruzi, guidato dall’ingegnere Giovanni Ramundo. Le domande erano pervenute a ottobre dello scorso anno. L’affidamento è avvenuto mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice degli appalti. Cinque mesi e mezzo è durato il lavoro della Commissione giudicatrice che ha dovuto controllare con la massima attenzione le documentazioni trasmesse. Nulla è trapelato durante questo periodo. Solo i giorni delle riunioni svolte. L’ultima delle quali in programma ieri mattina e di cui si era saputo la settimana scorsa.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata