Cassano, quelle due auto incendiate sulla strada dell’ex discarica

Due mezzi incendiati ormai da mesi campeggiano sulla strada che conduceva alla vecchia discarica di contrada Giostratica alla quale si accede dalla tristemente famosa Provinciale Cassano-Civita, strada ormai chiusa da oltre dieci anni e che dovrebbe ormai essere riaperta a breve. L’impianto di smaltimento è dismesso da diversi anni, non più utilizzato, bonificato e tombato per come previsto dalle leggi. Ma la strada è rimasta percorribile e agibile. Ragion per cui, sfruttando il fatto che la Cassano-Civita è stata sempre praticabile e percorribile, ignoti l’hanno utilizzata per abbandonare mezzi di dubbia provenienza e bruciarli. Mezzi mai rimossi e, dunque, non è chiaro se siano stati controllati e verificati per controllarne il passato e capire se nascondano qualche segreto legato al loro uso e provenienza. Mentre si avvicina la data di riapertura al traffico della Cassano-Civita rimane, dunque, qualche problema da risolvere. Una strada che i cittadini vorrebbero venisse riaperta al più presto perché favorirebbe e migliorerebbe, com’era in passato, la rete dei collegamenti della cittadina ionica con l’area del Pollino ed in particolare con lo svincolo autostradale di Frascineto.

