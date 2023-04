Con la moto nel canalone a Rossano, spunta l’ipotesi d’un pirata

Spunta l’ipotesi della presenza di un secondo veicolo nella dinamica dell’incidente del pomeriggio di martedì scorso a Rossano in cui un diciottenne alla guida di una moto si ritrova ricoverato a Cosenza in gravi condizioni dopo essere finito in un canalone di scolo. Il sinistro è avvenuto in contrada Ciminata alla periferia urbana dello scalo di Rossano lungo la strada provinciale che conduce anche al centro storico di Corigliano e pochi metri di distanza dall’ingresso dal complesso che ospita il carcere cittadino. In un rimo momento si era pesato che il giovane centauro avesse percorso una zona verde impervia parallela alla strada e si sia poi ritrovato d’improvviso involontariamente nel vuoto facendo un volo di circa due metri prima di finire schiacciato sotto il ciclomotore.

