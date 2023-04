Cassano, la guardia medica dà forfait: per le emergenze c’è il 118

Altra festività, altra chiusura per la guardia medica di Doria che chiuderà i battenti anche il giorno di Pasquetta. La sospensione era stata annunciata dall’Asp di Cosenza che ha comunicato come, malgrado il distretto sanitario abbia posto in essere tutte le procedure di competenza, il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica), a Doria, non sarà attivo dalle 8 alle 20 anche del dieci aprile 2023, giorno di Pasquetta. L’invito all’utenza dell’Asprovinciale è quella di rivolgersi, in caso di necessità, al servizio di emergenza urgenza 118.

Non è chiaro se manchino i medici per quella data o se i problemi siano altri, fatto sta che il presidio medico assistenziale non sarà attivo.

La guardia medica di Doria era stata già chiusa sia a Natale che a Capodanno per lo stesso motivo ed era salita agli onori della cronaca già a giugno dello scorso anno quando le condizioni in cui versa la struttura che ospita il servizio erano finite all’attenzione dei Nas che avevano rilevato diverse criticità segnalandole all’Asp di Cosenza.

