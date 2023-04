Scazzottata di Pasqua a Trebisacce, botte da orbi tra giovani

Botte da orbi nei paraggi di un noto locale preso d'assalto dalla movida pasquale, spesso ritrovo e location privilegiata per tanti giovani del posto e non, per condividere una serata in allegria.

Un ventottenne è finito al locale Pronto soccorso dell’ospedale. I fatti restano ancora tutti da chiarire, e saranno gli investigatori a coordinare le indagini.

Ma la cronaca in una delle notti più belle della storia del Cristianesimo, in cui Gesù è Risorto, con tutte le chiese e gli edifici sacri aperti al culto, parla di una verosimile lite tra due distinte compagnie di amici, che stavano consumando un drink nell'area adiacente al locale, finita con il ferimento di V.Z. 28 anni di Francavilla Marittima.

Il ragazzo è stato trasportato al vicino Pronto soccorso dell'Ospedale "Guido Chidichimo", dunque, dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli esami clinici, radiografici e strumentali di routine.

Il bollettino medico stilato dai camici bianchi trebisaccesi, parla di otto giorni di prognosi. Nel frattempo, chi ha partecipato alla lite scaturita senz'altro per futili motivi, si è dileguato facendo perdere, al momento, le proprie tracce.

