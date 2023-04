Cosenza, la Fidal offre un contributo per aprire il Campo scuola

Un gioiello la cui riqualificazione è costata al Comune decine di migliaia di euro. È il Campo scuola di via degli Stadi. Un impianto già pronto da mesi che potrebbe organizzare eventi di spessore nazionale non solo allenamenti della più grossa Società locale di atletica leggera, la K42, o le corse di semplici amatori. Anche il sindaco Franz Caruso di tanto va a corricchiare ed ha potuto toccare con mani e... piedi le bellezze di questa struttura.

Il Campo scuola andrebbe omologato dai tecnici della Fidal. Un passaggio burocratico che è stato sbloccato dopo un lungo stop per via del mancato pagamento del direttore dei lavori. L’ostacolo sembrava superato anche dopo le interlocuzioni tra federazione, amministrazione comunale e la stessa K42. Niente. Tutto tace. Con danni economici notevoli per gli atleti locali. Il presidente della Fidal Calabria, Vincenzo Caira, ha rivolto l’ennesimo appello alle istituzioni. E ha messo a disposizione del Comune un proprio contributo (a livello economico) per omologare la pista. L’assessore Damiano Covelli a metà marzo aveva promesso ai diretti interessati che a breve tutto sarebbe stato risolto.

